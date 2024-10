Wta Finals, sorteggiati i gironi: le avversarie di Paolini in singolare e nel doppio con Errani

Con il sorteggio dei gironi è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l'inizio delle Wta Finals di Riyadh. Tra le protagoniste del torneo in programma sul cemento della King Saud University Indoor Arena dal 2 al 9 novembre ci sarà Jasmine Paolini, che ha da poco festeggiato il best ranking di numero 4 del mondo, in gara sia in singolare che nel doppio con Sara Errani con cui ha trionfato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 vincendo il primo oro olimpico nella storia del tennis italiano.