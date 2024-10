Rublev perde la testa: quello che fa con la racchetta su se stesso sconvolge il pubblico

Attimi di tensione per Andrey Rublev durante il match contro Francisco Cerundolo, primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy. Dopo un errore, il russo perde il controllo iniziando a colpirsi con la sua stessa racchetta, tanto da procurarsi una ferita alla gamba. Non è il primo episodio del genere per Rublev, protagonista di una scena simile a Wimbledon, durante il match contro Comesana. La sconfitta all'esordio a Parigi (7-6 7-6 il punteggio) potrebbe costargli l'accesso alle Atp Finals: Alex de Minaur dovrà infatti raggiungere i quarti di finale per scavalcarlo in classifica.