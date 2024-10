Tsitsipas e Paula Badosa parlano del loro amore: arriva la scelta sui figli

Un anno e mezzo dopo il loro primo incontro, Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa hanno posato insieme in un servizio fotografico per Hola! e hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia, in cui hanno parlato della loro relazione, nonché delle loro differenze e somiglianze. Tsitsipas e la Badosa si sono innamorati a maggio 2023 al Roland Garros di Parigi , quando l'atleta è stata costretta a ritirarsi a causa di una frattura ad una vertebra che ha poi portato ad un infortunio cronico alla schiena. In quel periodo buio per la spagnola è nato l'amore con il collega greco, anche se le loro strade si erano già incrociate in passato. "La prima volta che ho notato Paula è stato quando l'ho vista agli Australian Open 2020, giocare sul campo centrale. Ero completamente ipnotizzato da lei e ho preso una cotta", ha ricordato Tsitsipas.

L'amore di Tsitsipas e Paula Badosa

"Ho incontrato Stef subito dopo che mi ero infortunata. È stata una delle stagioni più difficili per me, perché non avevo mai passato così tanti mesi senza giocare, e lui mi ha dato la felicità, il sostegno e l'aria fresca di cui avevo tanto bisogno", ha invece ammesso Paula Badosa, che ha detto che il loro "modo di essere è molto simile" e che sono in empatia l'uno con l'altro perché entrambi si dedicano al tennis. "È stato per me un sostegno incondizionato in tutti quei mesi che ho passato sdraiata su un divano. È una persona molto sensibile", ha detto l'atleta. La Badosa ha ribadito che si completano molto bene, anche se sono anche diversi, dato che lui è più introverso mentre lei più estroversa. Da parte sua, Tsitsipas ha spiegato che Paula è una combattente e per lui "le donne combattenti sono le più attraenti" e quelle che ammira di più. "In un certo senso lei mi ricorda un po' mia madre. Non so se sia un bene o un male", ha riso il tennista.