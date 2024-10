La mossa di Rublev per scongiurare una clamorosa esclusione dalle Finals

Dopo gli ultimi risultati negativi, adesso la qualificazione di Andrey Rublev alle Nitto Atp Finals è seriamente a rischio. Il tennista russo è uscito sconfitto dalla sfida di secondo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy , dove si è arreso a Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6(6) 7-6(5) al termine di una partita condita dal nervosismo e da attimi di tensione, come sottolineato anche dal folle gesto del numero 7 del mondo , che si è ripetutamente colpito il ginocchio con la racchetta dopo aver perso un punto. Rublev ha così deciso di correre ai ripari per continuare a sperare di conquistare un posto alle Finals, in programma sul veloce indoor dell' Inalpi Arena di Torino dal 10 al 17 novembre.

Rublev, wild card per il torneo di Metz

Rublev è attualmente al numero 8 della Race e occupa dunque l'ultimo posto disponibile per la qualificazione alle Finals. Se Alex De Minaur, nono, dovesse però raggiungere almeno i quarti di finale a Bercy, arriverebbe il sorpasso. Il tennista australiano, inoltre, parteciperà la prossima settimana all'Atp 250 di Belgrado, e proprio per questo Rublev ha chiesto e ottenuto una wild card per il torneo di Metz con l'obiettivo di difendere la sua posizione e il suo posto a Torino.