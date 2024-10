PARIGI - Non solo la bella vittoria ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy , il tedesco Alexander Zverev festeggia anche un incredibile primato, raggiunto grazie al successo per 7-6 (7-2), 6-3 sull'olandese Griekspoor.

Eguagliato Nadal

Zverev è il primo giocatore dopo Rafa Nadal capace di raggiungere gli ottavi di finale in tutti i nove eventi Atp Masters in una stessa stagione, un record che apparteneva in esclusiva al maiorchino dall'ormai lontano 2017.