Kyrgios, dopo Sinner attacca brutalmente anche Nadal: “Non voglio strisciare”

"Tornerei ora, ma non voglio solo partecipare. Murray e Nadal? Non voglio finire strisciando come loro". Nick Kyrgios continua a far discutere. L'ex tennista, spesso molto critico con Jannik Sinner sulla vicenda Clostebol , ha attaccato in modo clamoroso Nadal. Parlando di un possibile ritorno in campo, Kyrgios ha paragonato la sua situazione a quella del tennista spagnolo.

Kyrgios, la battuta su Nadal

"Potrei tornare adesso in campo e battere il 50% dei giocatori, ma non voglio - ha detto Kyrgios in un podcast - perché i miei fan meritano una versione migliore di me stesso rispetto a quella che offro ora in campo. Io non voglio solo partecipare. Guardando come stava Murray e come sta adesso Nadal, non voglio essere così, non voglio arrivare alla fine strisciando".