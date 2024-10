Sabalenka ci prova con il calcio, ma centra in pieno una fotografa: la reazione di Jabeur è pazzesca

Aryna Sabalenka è recentemente diventata la nuova numero uno al mondo del tennis femminile. Il prossimo lunedì, la tennista bielorussa affronterà l'azzurra Jasmine Paolini (4) in un match valido per la fase a gironi delle Wta Finals a Riyadh. Tuttavia, aver scalato la classifica mondiale e il torneo alle porte non sembrano avergli messo troppa pressione. La tennista, infatti, ha di recente partecipato ad un evento pubblicitario a tema calcio insieme alla collega tunisina Ons Jabeur. In un video, divenuto subito virale, Sabalenka si accinge a battere un calcio di rigore, ma colpisce una fotografa invece dello specchio della porta. La reazione di Jabeur è tutta da ridere.