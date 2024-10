“Dieci giocatori rapiti”: torneo di tennis annullato. Ma la verità è incredibile…

Torneo di tennis in Messico, giocatori rapiti: cosa è successo

Lo chiamano rapimento “virtuale” perché è uno schema di estorsione che inganna le vittime nel pagare un riscatto per liberare un membro della famiglia che in realtà non è stato davvero sequestrato. Alcuni rapinatori, almeno in Messico, agiscono anche dall’interno delle prigioni. Cercano un obiettivo e tramite delle telefonate provano ad estorcere la vittima facendogli credere che un parente, un figlio, è stato rapito. E chiedono il riscatto. In questo caso sono stati “rapiti” 10 giocatori e il loro allenatore che in realtà stanno tutti bene a casa.