Sinner centra un altro record senza giocare: eguagliati Djokovic, Federer e Nadal

Jannik Sinner non smette di raccogliere record e numeri impressionanti in questo 2024. Quando mancano ancora le Atp Finals e la Coppa Davis per chiudere la stagione, fanno già paura i dati dell'altoatesino, primo italiano a diventare numero uno del mondo nella classifica mondiale e vincitore dei primi (ma quasi sicuramente non ultimi) Slam della sua carriera. C'è però un altro dato che lo posiziona al fianco di tre leggende di questo sport come Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal.