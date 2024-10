Berrettini e Musetti, stessa strategia per la Coppa Davis: ecco come ci arrivano

Dopo la notizia del forfait di Lorenzo Musetti dall'Atp 250 di Belgrado, torneo in programma dal 3 al 9 novembre, per ricaricare le batterie dopo stagione durissima, arriva per un altro azzurro una scelta in linea con quella del toscano. Si tratta di Matteo Berrettini, che ha deciso di cancellarsi dall'Atp 250 di Metz, evento che si terrà nella stessa settimana. Per entrambi la scelta sembra essere riconducibile al risparmio di energie in vista delle Final Eight di Coppa Davis, che si disputeranno a Malaga dal 19 al 24 novembre. Restano infatti ancora da valutare le condizioni di Flavio Cobolli, che si è ritirato a causa di un problema alla spalla nell'ultimo match disputato agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Vienna e poi precauzionalmente anche dal Masters 1000 di Parigi-Bercy. Senza Cobolli, la scelta di capitan Filippo Volandri ricadrebbe con ogni probabilità su Berrettini e Musetti, pronti a completare il terzetto dei singolaristi dell'Italia insieme a Jannik Sinner.