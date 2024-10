Alluvione in Spagna, gravi danni all'Academy di Nadal a Maiorca: tanti messaggi di solidarietà

La devastante alluvione che ha colpito la Spagna provocando oltre 100 morti, soprattutto nella regione di Valencia, ha danneggiato anche la nota Rafa Nadal Academy, che si trova a Maiorca, l'isola delle Baleari dove è nato il grande tennista. Il profilo Instagram della struttura voluta dal campione spagnolo ha pubblicato in queste ore alcune immagini del centro sportivo, allagato e danneggiato dal maltempo: "Grazie mille a tutti per i vostri messaggi di affetto e la preoccupazione dopo l'enorme temporale che abbiamo sofferto - si legge nel post - l'importante è che stiamo tutti bene. Stiamo lavorando duro per poter riprendere la vita normale nell'Academy Rafa Nadal il prima possibile".