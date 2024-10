Parigi-Bercy, sorpresa Alcaraz: è fuori agli ottavi di finale

PARIGI (FRANCIA) - Sorpresa al Rolex Paris Masters , l'ultimo 'Mille' della stagione in corso all'Accor Arena di Parigi-Bercy: ad uscire di scena agli ottavi di finale è Carlos Alcaraz , numero 2 del Ranking Atp alle spalle di Jannik Sinner .

Humbert si impone in tre set

È il padrone di casa Ugo Humbert, testa di serie numero 15, a fermare Alcaraz. Il primo set è senza storia e si chiude 6-1 per il francese, mentre nella seconda partita è lo spagnolo ad imporsi per 6-3. Decisivo il terzo, con Humbert che si impone per 7-5.