Paolini-Rybakina alle Wta Finals: quando si gioca e dove vederla in tv

Paolini-Rybakina, quando si gioca il match

Il match tra Paolini e Rybakina, valevole per la fase a gironi delle Wta Finals, è in programma sabato 2 novembre come secondo match a partire dalle ore 16.

Paolini-Rybakina, dove vederla in tv

Le partite delle Wta Finals saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre). Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena come canali di riferimento, e in streaming su NowTV.

Paolini-Rybakina, i precedenti

Bilancio in perfetta parità tra Paolini e Rybakina. Nelle quattro sfide disputate, due vittorie sono andate all'italiana e altrettante alla kazaka. Jasmine si è imposta nel 2023 a Roma (causa ritiro dell'avversaria nel secondo set) e nel 2024 al Roland Garros (6-2 4-6 6-4 il punteggio.

Wta Finals, il format

A differenza degli altri tornei, le Finals prevedono una divisione in due raggruppamenti delle otto giocatrici in gara (stesso discorso in doppio). Le prime due classificate di ogni girone passano alle semifinali e le vincenti delle semifinali giocano la finale che assegna il titolo.