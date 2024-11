Crollo Tsitsipas, non ci sarà alle Atp Finals di Torino: non accadeva da 5 anni!

Tsitsipas out dalle Finals dopo cinque anni

Per la prima volta dopo cinque qualificazioni consecutive, Tsitsipas non parteciperà dunque alle Finals, in programma dal 10 al 17 novembre sul veloce indoor dell'Inalpi Arena di Torino. Il tennista greco è infatti undicesimo nella Race, a quota 3.165 punti, troppo pochi per poter competere con i migliori otto giocatori della stagione. Troppo poche anche le vittorie conquistate nel 2024 (42) a fronte delle 21 sconfitte e il solo Masters 1000 di Monte-Carlo messo in bacheca. Per il vincitore delle Finals 2019 sono poi arrivati a livello Slam gli ottavi di finale agli Australian Open, i quarti di finale al Roland Garros, il secondo turno a Wimbledon e l'eliminazione al primo turno degli US Open.