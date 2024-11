Alluvione in Spagna, colpiti i campi della Rafa Nadal Academy: immagini impressionanti

SPAGNA - Si contano i morti, si contano i danni. In Spagna la tragedia dell’alluvione continua a far parlare. Incredibili le immagini che arrivano da Manacor, cittadina sull’isola di Maiorca che ospita la Rafa Nadal Academy, centro sportivo tennistico del campionissimo spagnolo. Su Twitter le foto dei campi allagati: “Grazie a tutti per i vostri messaggi d’amore dopo l’enorme alluvione. L’importante è che stiamo tutti bene. Stiamo lavorando per ritornare al più presto alla vita normale dell’Academy”, recita la nota del centro sportivo.