Bertolucci spietato su Alcaraz: "Pessimo a Parigi. Se vuole superare Sinner...."

Paolini e il "problema" di giocare due tornei alle WTA Finals

In studio a Sky Sport è intervenuto Paolo Bertolucci. Si parte dalle WTA Finals, in partenza oggi con la nostra Paolini in doppia veste di singolarista e doppista: "E' un vantaggio perché avrà una doppia chance di vittoria ma è uno svantaggio clamoroso perché giocherà ogni giorno mentre le sue avversarie scenderanno in campo un giorno sì e l'altro no".

Per la corsa ai posti rimanenti alle ATP Finals Bertolucci ha le idee chiare: "A Torino ci arriverà chi sarà più bravo a gestire la pressione. Le Finals sono una meta personale enorme per i tennisti e sono convinto che Tsitsipas sarà molto deluso dall'idea di non poter partecipare. In questa ultima parte di stagione sto vedendo tanta stanchezza fisica con molti infortuni e gente svuotata di testa. A Parigi-Bercy in particolare ho visto tennisti che non c’erano proprio più a livello mentale, avrevano staccato".

Il nodo Djokovic a Torino: ci sarà o no?

A Torino, tra l'altro, c'è ancora l'incognita Djokovic. "Conoscendo Nole e il suo entourage tutto è possibile anche se personalmente mi stupirei vederlo in campo alle Finals. La sua assenza sarebbe chiaramente una scelta strategica in vista della nuova stagione. Lui è il più grande e per questo devi accettare le sue scelte. In questa annata Nole ha centrato le Olimpiadi che erano l'obiettivo più importante per lui visto che erano l'ultima occasione per vincerle. Il prossimo anno vorrà giocare gli Slam e per gli altri tornei deciderà solo di volta in volta".

L'analisi passa poi a Zverev che ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori: "Ha la possibilità seria di diventare numero due del mondo al posto di Alcaraz e scavalcando lo spagnolo si ritroverebbe in un altro girone rispetto a Sinner a Torino. E non è cosa da poco. Rune? Per me è ancora troppo arrogante e irruento ma ha un grande talento. Ha dalla sua l'aspetto anagrafico e non è cosa da poco".

Il momento incerto di Alcaraz

Infine una battuta su Alcaraz: "Carlos ha detto che a Parigi ha dato il massimo di quello che può offrire adesso. Se il livello è quello anche a Torino, beh avrà un bel problema da risolvere. In due settimane, però, possono cambiare tante cose. Certo che contro Humbert a Bercy ha giocato la sua peggior partita dell’anno. Le sue ambizioni sono chiare: Alcaraz vuole il trono di Sinner, non si accontenta di essere numero due o numero tre. E’ ovvio che non possa mai accontentarsi ma è ingabbiato in questo suo gioco molto spettacolare e straripante che funzoona solo quando sta bene. Se gira a mille è impossibile batterlo ma ha degli alti e bassi ancora troppo evidenti. Quando balbetta diventa un problema per lui e se vuoi diventare numero uno al mondo questo non puoi permettertelo", ha concluso Bertolucci.