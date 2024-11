Paolini diretta Wta Finals: battuta Rybakina in due set al debutto. Tennis oggi LIVE

Aggiorna

Brava Jasmine! Paolini non poteva partire meglio nella sua prima avventura alle Wta Finals. La tennista toscana ha battuto Elena Rybakina in due set 7-6(5), 6-4 in un'ora e 44 minuti al debutto nel gruppo viola a Riyad. Nell'altra sfida del girone Sabalenka ha battuto Zheng in due set 6-3, 6-4. Partita davvero pazzesca per la numero 4 al mondo, che adesso potrebbe addirittura sorpassare Coco Gauff e chiudere al terzo posto il 2024. La kazaka era un'incognita: lontana dai campi per più di due mesi, ha commesso qualche errore di troppo soprattutto con il dritto, ma ha dimostrato di essere in buona condizione.

20:16 C'era anche Sara Errani a vedere Paolini Nel box di Jasmine Paolini c'era anche Sara Errani, che farà il doppio con lei alle Wta Finals. 19:57 Tathiana Garbin: "Stupita da Paolini" Tathiana Garbin, Capitana del Lavoropiù Italy Billie Jean King Cup Team ha commentato così a SuperTennis Tv la vittoria di Jasmine Paolini contro Rybakina: “Dobbiamo essere felici per tutto il percorso di Jasmine, all’inizio dell’anno era trenta al mondo, ora è tra le prime quattro. Lei è sorpresa, ma anche io del tennis che sta esprimendo”. 19:51 Paolini: "Grazie per il supporto, sono felice" “Sono veramente felice di aver vinto oggi, qui tutti i match sono complicati, lei sta giocando bene, la sua carriera parla da sola, non è facile giocare con chi serve così bene, spinge così bene. Era la prima volta, forse ero condizionata anche da questo. Sono contenta di aver vinto in due set. Ho servito bene, sono contento del modo in cui ho iniziato i punti, campo veloce, non era facile. Penso di essere stata solida. Ho visto qualche italiano qui, grazie per il supporto”. 19:47 +++Paolini batte Rybakina 7-6, 6-4+++ Bravissima Jasmine! Paolini chiude il match con Rybakina in due set 7-6, 6-4 in un'ora e 44 di gioco, alla sua prima gara alle Wta Finals. 19:42 Paolini ora serve per il match Rybakina tiene il servizio, ma adesso Paolini serve per il match. 19:39 Paolini avanti 5-3 con Rybakina nel secondo set Sta giocando alla grande Paolini, che chiude il suo turno di servizio 40-15 con un ace e allunga sul 5-3 19:36 Break Paolini! 4-3 con Rybakina nel secondo set Grandissima Paolini! Si conquista tre palle break e al secondo tentativo se lo prende con uno scambio pazzesco, nel momento decisivo del match. 19:33 Rybakina-Paolini 3-3 nel secondo set Game velocissimo, il più veloce del match: Paolini se lo aggiudica 40-0. Ancora nessun break nel secondo set. 19:30 Rybakina tiene il servizio, 3-2 con Paolini Momento di perfetto equilibrio. Rybakina tiene il servizio e si porta sul 3-2 19:26 Paolini-Rybakina 2-2 nel secondo set Bene Paolini che risponde prendendosi il game al servizio senza portarlo ai vantaggi con degli ottimi scambi. 19:20 Paolini-Rybakina 1-2 nel secondo set Rybakina questa volta tiene il servizio più facilmente. 19:18 Paolini annulla una palla break: 1-1 con Rybakina nel secondo set Rybakina si conquista una palla break, ma poi sbaglia un dritto. Paolini combatte alla grande e si prende un game importantissimo ai vantaggi. 19:13 Rybakina annulla due palle break a Paolini: 1-0 nel secondo set Paolini riparte alla grande e si conquista subito due palle break, che la kazaka riesce ad annullare con una prima vincente e un ace. Ai vantaggi altro ace per Rybakina, che riesce a tenere il servizio. 19:07 +++Paolini vince il primo set al tie break 7-6(5)+++ Rybakina, aiutata dal nastro, si conquista subito il mini break. Poi sbaglia un rovescio piuttosto facile e manda un dritto oltre la riga di fondo. Altri due dritti sbagliati e Jasmine allunga sul 4-1. La kazaka sbaglia tanto ma riesce ad annullare tre set point, anche perché Jasmine sente forse la pressione. Alla fine però dopo uno scambio serrato Rybakina tira un altro lungo dritto e permette a Paolini di vincere il primo set 7-5 al tie break. 18:57 Rybakina tiene il servizio: 6-6, si va al tie break con Paolini Un dritto un po' lungo della Paolini permette a Rybakina di tenere il servizio e assicurarsi il tie break. 18:52 Paolini soffre ma tiene il servizio: 6-5 con Rybakina Paolini da 40-0 perde quattro punti consecutivi e concede la palla break a Rybakina, che per fortuna sbaglia il dritto e fallisce l'occasione. Game molto combattuto, Jasmine si prende il 6-5 al quinto tentativo dopo un gran passante. Che sofferenza! 18:44 Paolini-Rybakina 5-5 al primo set Rybakina fa valere ancora una volta il suo servizio e grazie a due ace si porta sul 5-5- 18:40 Paolini annulla una palla break: 5-4 con Rybakina Con uno scambio lungo e durissimo Paolini induce Rybakina all'errore con il dritto e annulla la palla break. Poi ai vantaggi si prende il game. Brava Jasmine a uscire da un momento complicato. 18:36 Paolini-Rybakina 4-4 nel primo set Peccato Paolini, era avanti 0-30 ma poi perde quattro punti consecutivi. Situazione di equilibrio. 18:31 Controbreak Rybakina: Paolini avanti 4-3 Subito controbreak della Rybakina, che sfrutta qualche errore di troppo di Paolini. 18:27 Break Paolini! 4-2 con Rybakina Rybakina sbaglia due dritti e Paolini si trova avanti 0-30, poi però la kazaka mette dentro due prime imprendibili, prima di sbagliare un altro dritto e concedere a Jasmine la prima palla break. Doppio fallo e break per l'azzurra! 18:23 Paolini tiene il servizio ai vantaggi: 3-2 con Rybakina Game con alti e bassi per Paolini, che passa da un ace a un doppio fallo. Jasmine è bravissima e caparbia a non mollare ai vantaggi e si porta a casa un turno di servizio molto importante annullando una palla break a Rybakina. 18:17 Paolini-Rybakina 2-2 Rybakina tiene il servizio con un turno di battuta a zero. La kazaka si fa valere con la prima in questo turno di battuta. 18:12 Paolini-Rybakina 2-1 nel primo set Jasmine Paolini tiene il servizio nel primo game che si chiude ai vantaggi: la Rybakina rimonta da 40-15 a 40-40 ma poi commette due errori con il dritto. 18:08 Rybakina tiene il servizio con due ace: 1-1 Rybakina chiude il suo primo turno di servizio con due ace, 40-15, e si porta sull'1-1 18:05 Paolini-Rybakina 1-0: Jasmine parte bene Paolini inizia bene tenendo il servizio al primo game 40-30 17:59 Rybakina non gioca una partita da due mesi Elena Rybakina non gioca una partita da due mesi, da verificare le sue condizioni. Una stagione caratterizzata da tanti forfait per la tennista kazaka, numero 5 al mondo. 17:53 Paolini e Rybakina entrano in campo Paolini e Rybakina sono in campo. Canottiera e pantaloncini azzurri per Jasmine all'esordio alle Wta Finals. 17:45 Paolini-Rybakina: 2-2 il bilancio nei precedenti Sono quattro i precedenti tra Paolini e Rybakina: il bilancio è 2-2 con l'unico confronto su cemento vinto da Jasmine a Cincinnati nel 2023, ma per ritiro della kazaka 17:41 Sabalenka batte Zheng 6-3, 6-4: ora Paolini-Rybakina Aryna Sabalenka ha vinto in due set 6-3, 6-4 contro Zheng. La numero uno al mondo è nello stesso girone di Paolini, che ora debutta nelle Wta Finals contro Rybakina. Sabalenka lunedì affronterà chi perde tra Paolini e Rybakina. 17:07 Rybakina, Ivanisevic è il nuovo coach Elena Rybakina ha annunciato che dal 2025 lavorerà con Goran Ivanisevic. La comunicazione ufficiale è arrivata proprio alla vigilia della sfida con Paolini. La tennista kazaka ha scelto l’ex coach di Djokovic dopo la separazione da Vukov. 16:57 Sabalenka-Zheng, 6-3 nel primo set Intanto sono in campo le altre rivali del girone di Paolini. Sabalenka sta sfidando la cinese Zheng e si è aggiudicata il primo set 6-3 in 39’ 16:52 WTA Finals, le otto tenniste protagoniste in abito da sera: tutte le FOTO A Riyad è stato presentato il torneo più atteso: tutte le protagoniste - inclusa Jasmine Paolini - sfilano con abiti spettacolari.

16:42 Paolini la sesta italiana a disputare le Finals in singolare Paolini, impegnata anche in doppio con Sara Errani, diventa la sesta italiana a disputare le Finals in singolare, dopo Reggi, Farina, Schiavone, Errani e Pennetta. 16:38 Le parole di Jasmine Paolini «Contro Elena sarà importante rispondere al servizio, cosa non facilissima su questi campi. Dovrò giocare profondo contro una rivale aggressiva e ridurre gli errori - ha dichiarato Paolini, che vanta un bilancio di 2-2 con la kazaka, sconfitta in tre set nell'ultimo precedente al Roland Garros -. Questi giorni sono stati essenziali per adattarmi. Ora sono qui con le migliori al mondo e voglio giocarmela». Riyad

