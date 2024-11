La frase di Zverev su Sinner e Alcaraz, poi ammette: "Mi è sfuggito di mano"

Zverev, la frase su Sinner e Alcaraz

In conferenza stampa a Bercy, Zverev ha parlato del suo momento di forma e dei suoi miglioramenti, obbligati per competere ai livelli di Sinner e Alcaraz: "Devi continuare a trovare modi per migliorare, soprattutto a causa del livello che Sinner e Alcaraz stanno mostrando in questo momento. Il tennis sta diventando così veloce e aggressivo che devi trovare una maniera di fare progressi con il tuo gioco. Chiaramente Carlos e Jannik sono i migliori al mondo in questo momento, basta guardare gli Slam che hanno vinto quest'anno. Alla fine del 2021 mi sentivo uno dei migliori. Stavo andando nella direzione di diventare il numero uno e mi sono infortunato, al Roland Garros sentivo che era la mia occasione per vincere uno Slam ma è accaduto quello che è successo. E tutto mi è sfuggito di mano". Tra i giocatori che hanno disputato più partite in questa stagione, il tedesco ha anche ammesso: "I primi sei mesi sono stati molto buoni per me, ho giocato tante partite e sono arrivato lontano in tanti tornei. Gli ultimi mesi un po' più difficili, mi sono ritirato da alcuni eventi per problemi di salute. Mi sento bene".