Incredibile Alcaraz, c'è il campo delle Finals (e della Davis) nella Ferrero Academy

Atp Finals, -7. A una settimana dal torneo che chiuderà il 2024 del circuito maggiore, Carlos Alcaraz ha adottato una nuova strategia per arrivare al meglio all'appuntamento. Secondo quanto riportato da "Marca", alla Ferrero Tennis Academy il suo coach, Juan Carlos Ferrero, ha fatto installare in un padiglione coperto la stessa superficie che i giocatori troveranno all'Inalpi Arena di Torino. Si tratta del cemento della marca GreenSet, che si occupa anche dei campi delle finali di Coppa Davis a Malaga, in programma la settimana successiva a quella delle Atp Finals.