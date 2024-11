Paolini rivela un retroscena sull’incontro con Neymar: “È stato carino”

RIYAD - Debutto da sogno per Jasmine Paolini , che all'esordio alle Wta Finals batte Elena Rybakina . Grande vittoria per l'azzurra a Riyad, dove era presente in campo anche Neymar . Il fuoriclasse dell'Al-Hilal ha effettuato il sorteggio tra le due sfidanti, concedendosi poi una foto vicino alla rete.

Wta Finals, Paolini sull'incontro con Neymar

"Se seguo il calcio? No, non molto - le parole di Jasmine Paolini dopo la vittoria -. Ma ovviamente un po' seguo perché sia mio padre che mio fratello sono grandi tifosi del Milan, ma io in verità non sono una grandissima tifosa. Però quando ho visto Neymar mi sono detta 'oh mio Dio, è lui?'. All'inizio ero un po' timida, ma alla fine è andata bene, sono anche riuscita a parlargli. È stato carino".