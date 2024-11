Sinner, il siparietto social tra gli allenatori è tutto da ridere

Jannik Sinner e il suo team concentrati in vista delle Atp Finals, ma non mancano i momenti di leggerezza. A sciogliere la tensione stavolta non è il giovane prodigio azzurro, ma i due allenatori del numero uno del mondo. In mattinata, Darren Cahill ha pubblicato su Instagram una foto vicino all'insegna della "Simonazzi Yachts", una società di panfili di Monaco, prendendo in giro il collega Simone Vagnozzi: "Hai iniziato un nuovo business?" - la didascalia simpatica del coach australiano.