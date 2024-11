Paolini ed Errani diretta Wta Finals: segui l'esordio nel doppio. Tennis LIVE

Dopo aver battuto la russa Elena Rybakina al debutto nel torneo singolare delle Wta Finals a Riyad, Jasmine Paolini entra in scena anche in doppio insieme a Sara Errani, con cui in estate ha vinto l'oro olimpico a Parigi 2024. La coppia azzurra, inserita nel Gruppo Bianco, sfiderà quella composta dalle statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Krawczyk. Segui la diretta del match, con tutti gli aggiornamenti e le dichiarazioni in tempo reale.