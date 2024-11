Sinner come una rockstar: che delirio per lui a Torino

Torino e Jannik Sinner sono già in clima Finals. A una settimana dal via ufficiale del torneo, una marea di appassionati ha aspettato ore davanti all'Hotel Principi di Piemonte, dove il numero uno del tennis mondiale è arrivato solo in serata. Già nel primo pomeriggio, però, attorno all'albergo si contavano centinaia di persone giunte sul posto. Parte così l'avvicinamento dell'altoatesino all'appuntamento dove cercherà la rivincita su Novak Djokovic dopo la sconfitta in finale del 2023.