Paolini-Zheng, Wta Finals: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine Paolini sfiderà Qinwen Zheng nella terza e decisiva partita della fase a gironi alle Wta Finals . Dopo aver vinto all'esordio con Rybakina, l'azzurra ha infatti ceduto in due set contro Aryna Sabalenka , e nella sfida alla cinese si giocherà il passaggio in semifinale. La numero quattro del ranking sarà obbligata alla vittoria per strappare un pass per il prossimo turno.

Paolini-Zheng, quando si gioca il match

Il match tra Paolini e Zheng, valevole per la seconda giornata della fase a gironi delle Wta Finals, è in programma mercoledì 6 novembre con orario ancora da definire.

Paolini-Zheng, i precedenti

I precedenti sorridono a Zheng: nelle tre sfide, la tennista cinese si è sempre imposta su Paolini. L'azzurra ha ceduto alla sua prossima avversaria in a Palermo e Zhengzhou nel 2023, mentre meno di un mese fa Zheng ha trovato la terza vittoria su tre a Wuhan.

Paolini-Zheng, dove vederla in tv

Le partite delle Wta Finals saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre). Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena come canali di riferimento, e in streaming su NowTV e Sky Go.

Wta Finals, il format

A differenza degli altri tornei, le Finals prevedono una divisione in due raggruppamenti delle otto giocatrici in gara (stesso discorso in doppio). Le prime due classificate di ogni girone passano alle semifinali e le vincenti delle semifinali giocano la finale che assegna il titolo.

Wta Finals, il montepremi

PREMIO DI PARTECIPAZIONE – € 309.714

PREMIO PER OGNI VITTORIA NEL ROUND ROBIN– € 323.582 (200 punti)

VITTORIA IN SEMIFINALE – € 1.174.140 (400 punti)

VITTORIA IN FINALE – € 2.311.300 (500 punti)

VINCITRICE IMBATTUTA – € 4.765.901 (1500 punti)