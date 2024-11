Sinner è carico e prepara le Finals: il team si rilassa a Torino e ringrazia il J Medical

Ha preso il via lunedì la settimana di Jannik Sinner in avvicinamento alle Atp Finals. Dopo l'arrivo a Torino nella serata di domenica, alle 9 del giorno successivo il numero uno è arrivato al J Medical per svolgere i test fisici. Da martedì si passa al campo, con gli allenamenti al Circolo della Stampa Sporting, nel capoluogo piemontese. Nonostante un'agenda fitta di impegni, il team dell'altoatesino ha trovato il tempo per rilassarsi, come testimoniato da Marco Panichi, preparatore atletico di Sinner.