Paolini nella storia senza giocare: cosa è successo dopo la sconfitta di Pegula

Jasmine Paolini scrive la storia del tennis italiano. In virtù delle eliminazioni alle Wta Finals di Elena Rybakina e Jessica Pegula, entrambe sconfitte nelle prime due giornate, la tennista toscana è infatti certa di chiudere l'anno in Top 5: si tratta di un traguardo che mai nessuna giocatrice italiana era riuscita a raggiungere. Sara Errani, oggi sua compagna in doppio ed ex numero 5 del mondo, chiuse infatti il 2012 al numero 6, mentre Francesca Schiavone al numero 7 nel 2010 e Flavia Pennetta al numero 9 nel 2015. La corsa non è ancora finita però, perché dovesse qualificarsi per le semifinali e far meglio di Coco Gauff nel torneo, Paolini potrebbe anche sognare di chiudere l'anno al numero 3 del mondo.