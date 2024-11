Scintille Humbert e Khachanov, le scuse dopo le polemiche: "Mancanza di rispetto? Vi spiego..."

Mandando in visibilio il pubblico di casa vittoria dopo vittoria Ugo Humbert ha raggiunto la finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy , confermando, al termine di una settimana nella quale ha sconfitto anche Carlos Alcaraz , di essere un osso duro per molti avversari sul cemento indoor. Non per Alexander Zverev però che ha vinto l'ultimo atto del Rolex Paris Masters con un perentorio 6-2 6-2. Una partita alla quale il tennista francese era arrivato dopo il successo in semifinale su Karen Khachanov , ottenuto con il punteggio di 6-7(6) 6-4 6-3. Proprio alla fine di questa sfida si è verificato un battibecco tra Humbert e Khachanov, il quale non ha gradito il comportamento dell'avversario che ha festeggiato, a suo dire, in maniera inadeguata dopo l'infortunio alla gamba destra subito dal russo.

Scintille Humbert-Khachanov, la polemica

"A rete gli ho detto di essere più rispettoso. Io mi comporto sempre all'insegna del fair play, mi congratulerò con lui quando si comporterà come una persona normale, questo è tutto quello che ho da dire - ha spiegato Khachanov -. Ci sta che lui festeggi, ma se vedi il tuo avversario infortunato...è un altro discorso. Mi avete visto ieri saltare ed esultare per ogni punto contro Dimitrov? E lui non era infortunato ma solo molto stanco". A distanza di tre giorni, sono arrivate le scuse di Humbert che su Instagram ha spiegato la sua versione: "Ciao a tutti, volevo spendere due parole a seguito della polemica nata dopo la mia semifinale contro Karen. Dopo l'intervento del fisioterapista, ho pensato si trattasse di un crampo. Quest'anno ho perso altre partite in circostanze simili e questa volta sono rimasto molto concentrato sull'obiettivo. Mi dispiace vedere che il mio atteggiamento sia stato frainteso e, ancor peggio, descritto come mancanza di fair play. Ho contattato personalmente Karen per scusarmi. Nutro grande rispetto per lui e per tutti gli avversari che ho affrontato finora. Questo mi servirà da lezione per agire meglio in futuro. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto questa settimana. Sotto ogni punto di vista questo torneo mi ha insegnato molto" .