Sorpresa Sinner alle Atp Finals, tradisce il tennis per il calcio: colpi da urlo

Per vederlo all'opera in una partita ufficiale bisognerà attendere ancora qualche giorno. Jannik Sinner, però, ha già calpestato il cemento dell'Inalpi Arena di Torino, dove dal 10 novembre tenterà l'assalto alle Atp Finals. Non con in mano la racchetta, bensì con la palla tra i piedi assieme ai membri del suo team. L'altoatesino ha infatti improvvisato una partita di calcio-tennis nel campo dove tra pochi giorni si sfideranno i migliori otto del circuito maschile. Nel filmato diffuso sui social dalla Federtennis, Jannik riesce a vincere un punto spiazzando il preparatore atletico Marco Panichi e coach Simone Vagnozzi con un colpo imprendibile per i suoi avversari.