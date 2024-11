Paolini, crollo fisico contro la Zheng: la reazione di Errani in tribuna dice tutto

Niente da fare per Jasmine Paolini. L'azzurra viene eliminata dalle Wta Finals dopo la sconfitta contro Qinwen Zheng, che si impone nettamente con un doppio 6-1. Una partita complicata fin dall'inizio per la tennista toscana, mai in partita contro la 22enne cinese in quello che era un vero e proprio spareggio, dopo che il primo pass per la fase successiva era stato già preso da Aryna Sabalenka. Il risultato pesante è probabilmente frutto anche di qualche fatica fisica di troppo, come testimonia la reazione di Jasmine durante l'incontro.