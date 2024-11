Il ko alle Finals scuote Paolini: "No, non posso accettare quello che è successo…”

RIYADH (Arabia Saudita) - Una sconfitta netta, senza appello. Jasmine Paolini perde in due set contro la cinese Qinwen Zheng e viene eliminata dalle Finals . La tennista toscana non è mai entrata in partita e ha ceduto di schianto contro l’avversaria che ha chiuso l’incontro con un doppio 6-1.

Riyadh, le parole della Paolini

"Sicuramente sono delusa - afferma Jasmine Paolini al termine della partita - è stato un match in cui non sono riuscita a lottare, facevo tanta fatica, ci ho provato ma ero davvero nervosa perché non riuscivo a trovare una soluzione. Non va bene, è dura uscire dal campo così, bisogna sempre cercare di trovare delle soluzioni. Mi dispiace aver fatto questa partita, lei è una giocatrice contro cui devo ancora trovare delle soluzioni ma oggi non è stata una giornata positiva. Non accetto il fatto di non essere riuscita a lottare, spero di potermi riscattare nel doppio”.