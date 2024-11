Ivanisevic affossa Zverev: “Come può competere con Sinner e Alcaraz se…”

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono due tennisti straordinari e lo sa bene anche Goran Ivanisevic. L'allenatore, pronto a prendere un nuovo impegno con Elena Rybakina dopo anni di successi con Novak Djokovic, è intervenuto ai microfoni di Tennis Majors considerando Alexander Zverev non ancora all'altezza per battere i primi due della classifica Atp: "Ha troppi alti e bassi per competere con Sinner e Alcaraz. Gioca molto bene fino a un certo punto, poi arriva una partita in cui ha davvero bisogno di mettere insieme tutto e lì sbaglia".