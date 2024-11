Errani/Paolini-Chan/Kudermetova diretta Wta Finals: tie-break decisivo LIVE

Sfida da dentro o fuori per Sara Errani e Jasmine Paolini , a caccia di un pass per le semifinali del tabellone di doppio alle Wta Finals di Riyadh . Paolini, reduce dall'eliminazione in singolare contro Qinwen Zheng , vuole rifarsi nel doppio nella sfida contro la taiwanese Hao-Ching Chan e la russa Veronika Kudermetova . Segui la diretta.

20:04

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 9-9 (6-3; 6-7)

Incredibile rimonta di Errani e Paolini a un passo dalla sconfitta! Tie-break che prosegue sul 9-9!

20:00

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 6-7 (6-3; 6-7)

Erroraccio di Sara Errani, che commette un doppio fallo pesantissimo, peraltro servendo la seconda dal basso. Momento decisivo.

19:58

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 5-5 (6-3;6-7)

Incredibile rimonta di Errani e Paolini, che sotto 1-5 e ormai spacciate, rimontano fino al 5-5 nel tie-break decisivo!

19:49

+++ Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 6-7 (6-3): tie-break decisivo +++

Svuotate, dopo essersi divorate l'occasione di chiudere il match, Errani e Paolini perdono nettamente, 7-3, il tie-break con Chan e Kudermetova. La semifinalista si deciderà al tie-break.

19:42

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 6-6 (6-3)

Game a zero per Chan e Kudermetova, secondo set che va al tie-break con rimpianto per Errani e Paolini, che avevano avuto l'occasione di chiuderla comodamente.

19:37

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 6-5 (6-3)

Splendida reazione di Errani e Paolini, che sulla battuta di Chan vanno ancora a strappare il servizio alle rivali! Sara in battuta per chiudere il match e conquistare la semifinale delle Wta Finals!

19:34

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 5-5 (6-3)

Pazzesco, Errani e Paolini sprecano due match point con il servizio a favore. E il secondo set prosegue.

19:29

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 5-4 (6-3)

Ancora break per Errani e Paolini! Fa tutto male Kudermetova, che ancora una volta omaggia la coppia italiana, ora in battuta con Jasmine per volare in semifinale.

19:25

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 4-4 (6-3)

Occasionissima che sfuma per le azzurre, con Errani che perde ancora una volta il servizio, dopo aver avuto due palle per portarsi sul 5-3 e vedere la semifinale. Tutto da rifare.

19:20

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 4-3 (6-3)

Break delle azzurre! Aiutate anche da un doppio fallo di Kudermetova, Errani e Paolini strappano il servizio alle rivali e si guadagnano una grande chance.

19:18

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 3-3 (6-3)

Errani e Paolini tengono il turno di battuta, concedendo un solo quindici alle rivali. Si torna in parità.

19:13

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 2-3 (6-3)

Peccato per Errani e Paolini, che si erano portate sullo 0-30. Kudermetova conduce la riscossa e si prende il game.

19:09

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 2-2 (6-3)

Torna al servizio Errani e arriva il contro-break di Chan e di una particolarmente efficace Kudermetova.

19:04

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 2-1 (6-3)

Vince il turno di servizio Chan, che tiene aperto il match. Bene Paolini, con un paio di ottime risposte, più una frustrata dal nastro.

19:00

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 2-0 (6-3)

Con un doppio fallo che concede l'unico quindici alle avversarie, Jasmine Paolini vince ancora il suo turno di battuta e porta sul 2-0 il secondo set.

18:58

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 1-0 (6-3)

Break in apertura di secondo set per le azzurre! Sugli scudi Sara Errani, che si prende il game sul servizio delle rivali!

18:55

18:53

+++ Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 6-3: primo set per il doppio italiano! +++

Chiudono il primo set in 33 minuti Sara Errani e Jasmine Paolini, che si impongono per 6-3 si Chan e Kudermetova!

18:49

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 5-3

Break delle azzurre nel momento più importante del primo set! Dopo aver sprecato due palle per chiudere il game, il clamoroso errore di Kudermetova regala un vantaggio preziosissimo a Errani e Paolini!

18:42

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 4-3

Dopo un ottimo turno di battuta, Chan commette tre errori consecutivi e regala il game a Errani e Paolini.

18:40

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 3-3

Un ace e due prime vincenti per Chan, che tiene il servizio con grande personalità e rimette in parità il primo set.

18:36

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 3-2

Ancora un turno di battuta vincente per Jasmine Paolini, decisa a riscattare la giornataccia di ieri. Doppio italiano che si riporta avanti nel primo set.

18:33

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 2-2

Immediata la reazione della coppia italiana, con Jasmine Paolini micidiale in risposta: contro-break e primo set che torna in parità.

18:30

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 1-2

Turno di servizio rivedibile per Sara Errani, Chan e Kudermetova firmano il primo break dell'incontro e passano in vantaggio.

18:27

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 1-1

Errani e Paolini sciupano una palla-break e Kudermetova esce indenne dal turno di battuta.

18:22

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 1-0

Fa tutto Jasmine Paolini, con tre prime vincenti e un paio di errori di misura. Azzurre avanti!

18:17

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova: si comincia!

Via al match tra Errani/Paolini e Chan/Kudermetova! Jasmine Paolini al servizio.

18:13

Giocatrici in campo, a breve il via!

Accolte dall'ovazione del pubblico le giocatrici hanno fatto il loro ingresso in campo. A breve il via al match che vale il pass per le semifinali delle Wta Finals!

18:10

Errani e Paolini tra poco in campo

Mancano pochi minuti all'arrivo in campo di Sara Errani e Jasmine Paolini.

17:58

Wta Finals, tocca ad Errani e Paolini!

Termina il match tra Gauff-Krejcikova (vittoria in due set della cec), quindi si libera il campo per Errani e Paolini.

17:47

17:33

Paolini, ieri il crollo in campo: le condizioni

C'è ansia per le condizioni di Jasmine Paolini, che oggi giocherà il suo quarto match in sei giorni. Ieri, durante la sfida persa contro la cinese Zheng, ha avuto un crollo fisico. LEGGI QUI

17:27

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova, i precedenti

Un solo precedente tra queste due coppie, con le azzurre che hanno avuto la meglio per 6-4 6-4 nella finale del Wta di Pechino di quest'anno.

17:17

Errani e Paolini aspettano la fine di Gauff-Krejcikova

Il match di doppio inizierà dopo la fine della sfida in singolare tra Gauff e Krejcikova, che hanno da poco terminato il primo set.

17:10

Errani e Paolini, sfida da dentro o fuori

La coppia azzurra è a caccia di un pass per le semifinali delle Wta Finals. Non ci sono calcoli da fare, chi vince va avanti mentre chi perdere lascerà il torneo alla fase a gironi.

17:05

Errani/Paolini-Chan/Kudermetova, quando si gioca il match Il match, valevole per la terza giornata della fase a gironi delle Wta Finals, è in programma non prima delle ore 17:30 (19:30 locali).

Riyadh - Arabia Saudita