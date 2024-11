Djokovic e la risposta sul possibile ritiro: “Ho deciso cosa voglio fare l’anno prossimo…”

Non è stato un finale di stagione entusiasmante, quello di Novak Djokovic. Dopo la sconfitta in finale a Shanghai contro Jannik Sinner, l'ex numero uno è uscito in semifinale al Six Kings Slam, sempre per mano dell'altoatesino, per poi dare forfait al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Pochi giorni fa, la notizia della sua cancellazione dalle Atp Finals. La scelta di chiudere anticipatamente la stagione ha fatto ipotizzare un ritiro in un futuro non troppo lontano per il 24 volte campione Slam. Intercettato durante la partita di basket tra la Stella Rossa di Belgrado e l'Alba Berlino, il serbo ha quindi chiarito i suoi piani per il prossimo anno.