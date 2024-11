Sinner annuncia come userà il montepremi da 6 milioni vinto a Riyadh

Due Slam, tre Masters 1000 e l'Atp 500 di Halle, ma soprattutto il Six Kings Slam. Jannik Sinner arriva alle Atp Finals con un bottino che nel 2024 ammonta già a oltre 16 milioni di euro . Denaro che sarà reinvestito nella cura dell'atleta, certo, ma non solo. In particolare, i 6 milioni di dollari (circa 5,5 milioni di euro) ottenuti all'esibizione in Arabia Saudita andranno a finanziare una bellissima iniziativa, che il numero uno del ranking ha annunciato nel corso della presentazione del calendario Lavazza 2025 a Torino .

L'annuncio di Sinner

Quindi, come intende Sinner utilizzare i 5,5 milioni di euro vinti a Riyadh? "Una fondazione - ha svelato l'altoatesino -. Ancora non posso anticipare nulla perché stiamo perfezionando gli ultimi dettagli, ma tra poco la annunceremo e sono molto contento di poter essere utile per fare del bene. Ogni giocatore ha una visione un po’ diversa sul come aiutare persone, animali, natura. Ma è un punto molto importante per chi sta nella nostra posizione".