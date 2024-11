Sinner, che show con Cattelan: dalla pallina pelosa alla pressione, tutte le gag

Con il Grand Opening Show si è ufficialmente aperta l'edizione 2024 delle Nitto Atp Finals , al via domenica 10 novembre. L'Inalpi Arena ha fatto da palcoscenico allo spettacolo di sport e musica condotto da Alessandro Cattelan che ha inaugurato il torneo dei Maestri. Prima delle esibizioni di Marco Mengoni e Madame , a prendersi la scena sul campo è stato il principale protagonista dell'evento, Jannik Sinner , che ha prima scherzato con il pubblico e poi insegnato a Cattelan qualche trucco con la pallina e la racchetta.

Sinner e la scelta della pallina pelosa

Al centro del campo con racchette e palline, Sinner ha aperto con alcune simpatiche gag la serata del Grand Opening Show. Stuzzicato da Cattelan sulla scelta delle palle prima di servire, il numero uno al mondo ha spiegato: "Normalmente quando si gioca con una pallina si consuma, più si gioca e più la palla diventa grande. Vuol dire che quando è consumata la palla rimane più tempi in aria ed è un pochino più lento. Io la pallina pelosa la uso per il secondo servizio". Il campione azzurro ha poi insegnato al presentatore come raccogliere le palline con i piedi da terra, nonostante sentisse la "pressione" del momento, scatenando l'ovazione del pubblico presente.