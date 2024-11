Sorpresa Vagnozzi, il coach di Sinner ospite della Juve: il motivo

Simone Vagnozzi ospite della Juventus a Vinovo. Il coach di Jannik Sinner, presente a Torino in vista dell'inizio delle Nitto Atp Finals, in programma dal 10 al 17 novembre sul veloce indoor dell'Inalpi Arena, ha fatto visita al centro tecnico della società bianconera per il programma JStudium. " Continuano gli appuntamenti con JStudium a Vinovo! - è quanto si legge dalla nota ufficiale pubblicata dalla Juventus -. Dopo quello del 18 ottobre con Federico Buffa, il protagonista è stato Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner dal 2022. Vagnozzi ha risposto con grande schiettezza e sensibilità a oltre 30 domande dei 90 tecnici Juventus presenti all’incontro, mettendo a disposizione tutta la sua esperienza e competenza in un contesto predisposto con passione al confronto tecnico, metodologico e psicologico".

Vagnozzi: "È stato un privilegio"