Attacco a Sinner sul doping e a Alcaraz, l'assurda difesa di... Kyrgios

Nick Kyrgios torna a farsi sentire. Mentre si attende ancora il suo rientro in campo, annunciato nei mesi scorsi, l'australiano ha fatto nuovamente discutere sui social, dove dall'estate in poi ha preso più volte di mira Jannik Sinner. Dallo scoppio del caso doping fino alle frecciate su Anna Kalinskaya, attuale fidanzata dell'altoatesino ed ex di Kyrgios. Stavolta, il classe 1995 ha risposto a un post provocatorio scritto su "X" dal blogger Scott Barclay.