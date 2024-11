Vagnozzi ospite della Juve, la spietata presa in giro di Cahill: "Dormi col nemico?"

Simone Vagnozzi è stato ospite nella giornata di giovedì della Juventus presso il centro tecnico di Vinovo. Il coach di Jannik Sinner è stato protagonista del programma ideato dalla società bianconera JStudium, per il quale ha tenuto un incontro con oltre 90 tecnici raccogliendo un grande consenso come si legge dalla nota della Juventus: "Continuano gli appuntamenti con JStudium a Vinovo! Dopo quello del 18 ottobre con Federico Buffa, il protagonista è stato Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner dal 2022. Vagnozzi ha risposto con grande schiettezza e sensibilità a oltre 30 domande dei 90 tecnici Juventus presenti all’incontro, mettendo a disposizione tutta la sua esperienza e competenza in un contesto predisposto con passione al confronto tecnico, metodologico e psicologico".