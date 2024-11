Doping Sinner, il drammatico racconto dopo la scoperta: "Ho avuto un blackout"

Sinner: "Non lo auguro a nessuno"

In una recente intervista Sinner è tornato a parlare del caso Clostebol, ricordando il momento in cui ha ricevuto la notizia della positività del test: "Ho avuto un momento di totale oscurità. Ho cercato di capire come fosse potuto succedere, non avevo fatto nulla. Non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io. Ero a Monte Carlo e Alex Vittur mi ha chiamato e mi ha detto 'Jannik, sei positivo'. Ho risposto 'Sì Alex, sono sempre positivo'. E lui ha detto 'no Jannik, sei positivo al doping'. Ho avuto un momento di buio totale, non sapevo cosa dire. Non mi usciva niente dalla bocca. Ho cercato subito di capire come fosse potuto succedere, non avevo fatto niente. Non volevo nemmeno crederci: mi sentivo perso. È stata dura. Non potevo parlarne con nessuno, chi mi conosceva e mi vedeva giocare si accorgeva che qualcosa non andava. A Wimbledon ero bianco in campo, ma anche dopo ero spaventato... a Cincinnati sono andato al club e mi sono chiesto: 'Come mi guarderanno gli altri giocatori? Cosa penseranno di me?' È stato allora che ho capito davvero chi sono i miei amici".