Nargiso e la rivalità tra Sinner e Alcaraz: “Nessun dubbio su chi sia il più forte…”

Nargiso e il commento su Sinner

“Nel tennis alla fine conta quanti titoli vinci e la continuità, non i precedenti. Sinner ha vinto molto più di Alcaraz altrimenti non avrebbe oltre 4000 punti di vantaggio in classifica. Gli scontri diretti possono avere una valenza relativa, si sono affrontati solo una volta in un torneo dello Slam e ha vinto Carlos ma Sinner non era al meglio e questo ha inciso. La vittoria di Jannik alla Six Kings Slam? Va detto che è una esibizione e non un torneo ufficiale ma sicuramente era importante vincere per dare un segnale a se stesso e al suo rivale. Credo che Jannik abbia qualcosa in più di tutti gli altri a livello indoor e anche per questo credo che sia il favorito numero uno per la vittoria alle Atp Finals".