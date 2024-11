Coco Gauff scopre il montepremi vinto a Riyadh in conferenza: la reazione è incredibile

Mani in faccia, emozione e tanti sorrisi. Coco Gauff ha vinto le Wta Finals in Arabia Sudita con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-6 alla King Saud University Indoor Arena di Riyadh , mettendo sotto la Zheng . Conquistando il trofeo e l'ultima dura battaglia, Gauff si è assicurata la cifra record di 4.805.000 dollari, la più alta vincita mai vinta in un evento professionistico femminile. Tantissimi soldi che possono cambiare la vita.

Coco Gauff show a Riyadh

L'americana non sapeva di aver vinto un assegno da record e si è messa a ridere quando un giornalista le ha fatto presente quanto aveva guadagnato. "Non so cosa ne farò, sono un sacco di soldi. Cosa hai detto? 4,8 milioni? Spero di essere una delle tenniste più pagate quest'anno, o atlete, quindi in ogni caso è un'emozionante", ha detto Coco Gauff in conferenza stampa.