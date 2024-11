Incredibile Medvedev, chiude il set con tre doppi falli e distrugge la racchetta

Iniziano nel modo peggiore le Atp Finals di Daniil Medvedev. Il russo, vincitore del torneo nel 2020 (si giocava ancora a Londra), cede in due set al finalista degli Us Open Taylor Fritz, che si impone con il punteggio di 6-4 6-3. Un avvio che mette a rischio fin dal primo giorno la sua qualificazione alle semifinali, in attesa di conoscere il suo avversario della seconda partita. La vera svolta della partita è arrivata sul finale di primo set, quando Medvedev ha commesso tre doppi falli consecutivi, perdendo di conseguenza il parziale.