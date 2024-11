Sinner riceve la coppa da numero 1: la reazione della mamma in tribuna emoziona tutti

Il cannibale, il dominatore, il re: chiamatelo come volete. Lui, Jannik Sinner, gli "basta" essere solo il numero uno al mondo. Vi pare poco? Lo guardi e pensi "per lui sì". L'azzurro che ha riscritto la storia del tennis italiano è stato acclamato ancora una volta dal suo popolo, quello di Torino, che lo ha abbracciato con un affetto infinito mentre lui sollevava al cielo il trofeo del numero uno al mondo Atp. Un riconoscimento, l'ennesimo, alla sua stagione da fenomeno assoluto. "Come ho detto già ieri dopo la partita contro De Minaur non c’è posto più bello per festeggiare questo trofeo, Torino è una città speciale", ha detto Jannik. "Far parte del club dei numeri uno? E’ un club esclusivo, ce ne sono solo 29 finora, quindi potete immaginare il mio orgoglio. Quando ero giovane non avrei mai pensato di poter arrivare a questo punto. Poi piano piano ho preso consapevolezza e grazie al duro lavoro ho centrato questo obiettivo così difficile. La cosa più importante è tenermi intorno le persone con le quali mi sento bene, questo aspetto per me è cruciale", ha concluso Jannik.