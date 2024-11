Alcaraz ko a Torino, la frase a sorpresa: "Sono stato male e ancora non sto bene”

TORINO - Carlos Alcaraz perde all’esordio nel girone delle Finals contro Casper Ruud . Una sconfitta netta , senza appello, che lo spagnolo ha giustificato al termine della partita in sala stampa. La condizione fisica - come ha ammesso lo stesso tennista - non era delle migliori e ha inciso in maniera determinante nell’economia della prestazione .

Atp Finals, le parole di Alcaraz

Un torneo in salita, quello di Carlos Alcaraz, che dopo aver perso all’esordio contro Casper Ruud, deve ancora affrontare il numero due del mondo Alexander Zverev. “In campo non mi sentivo bene - ha confessato lo spagnolo al termine della partita - Ruud è sempre un avversario scomodo da affrontare, penso abbia fatto un’ottima prestazione. io avrei potuto fare meglio. Non mi sentivo bene in campo, la mattina ho avuto problemi di stomaco, in partita ho sofferto gli scambi lunghi. Non è una scusa, mi sento davvero male: sono stanco mentalmente, il calendario è fitto, ci sono tante partite e poco tempo per recuperare: è stato un anno molto impegnativo" .