L'ex preparatore di Sinner torna nel tennis: seguirà Berrettini

Umberto Ferrara è pronto a fare ritorno nel circuito maschile del tennis. Secondo quanto riportato da "Il Tennis Italiano", l' ex preparatore atletico di Jannik Sinner entrerà a far parte del team di Matteo Berrettini , dove ricoprirà lo stesso ruolo. La sua collaborazione con l'attuale numero uno del mondo si è interrotta a fine estate , dopo che a metà agosto era scoppiato il caso doping , con la positività dell'altoatesino al Clostebol e la sua successiva assoluzione.

Chi è Umberto Ferrara

Non c'è solo Sinner. Sono diversi i nomi di spicco che Ferrara ha seguito come preparatore atletico. Tra questi ci sono Stefano Travaglia, il semifinalista al Roland Garros 2018 Marco Cecchinato e Liudmila Samsonova. Con la sola (eventuale) Coppa Davis da disputare, Berrettini ha già messo nel mirino la preparazione per il 2025.