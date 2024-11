Incubo Dana, allarme a Malaga: BJ King Cup, debutto rinviato

Sarebbe dovuta cominciare oggi la Billie Jean King Cup , la principale competizione per nazioni del tennis femminile in scena al Palacio de Deportes Martìn Carpena di Malaga , stessa sede delle Finals di Coppa Davis con l'Italia di Sinner campione in carica, ma l'organizzazione del torneo è stata costretta a rinviare l'esordio a causa dell'allerta rossa per pioggia prevista nella città spagnola. La spiegazione nel comunicato ufficiale: "Questa decisione è stata presa sulla base delle istruzioni delle autorità competenti per garantire il benessere e la sicurezza di tutti i partecipanti e i partecipanti". Perciò la prima partita prevista per oggi pomeriggio tra Spagna e Polonia è stata posticipata a venerdì 15 novembre alle 10.

BJ King Cup, l'esordio dell'Italia

Il fenomeno Dana continua a colpire la Spagna. Questa volta le previsioni peggiori riguardano soprattutto Tarragona e Malaga, con rischio di straripamenti e inondazioni del fiume. Ad appena due settimane dalla devastante alluvione di Valencia, anche lo sport dovrà adeguarsi e passare in secondo piano, per non mettere in pericolo tennisti e spettatori. Non si escludono a questo punto ulteriori rinvii, nel caso in cui all'allarme rosso seguano piogge torrenziali. Da finalista uscente, l'Italia guidata dal capitano Tathiana Garbin e in campo da Jasmine Paolini e Sara Errani esordirà direttamente nei quarti di finale. Il primo match delle azzurre era fissato per sabato 16 novembre alle ore 10 contro Giappone o Romania, che si dovrebbero scontrare domani, a meno che non venga rinviata anche questa gara per il pericolo Dana.