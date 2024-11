Sinner sfida l’Italia del calcio: con Medvedev per la semifinale

TORINO - Dopo due vittorie brillanti Jannik Sinner si imbatte nella matematica pura, quella che ancora non gli ha garantito la qualificazione aritmetica alle semifinali delle Nitto ATP Finals . Sia chiaro, da leader del girone Nastase, il numero 1 del mondo non solo ha il destino nelle proprie mani - gli basterebbe vincere un set per garantirsi il passaggio - ma ha la quasi totalità delle combinazioni della propria parte. Alle ore 20.30, nel prime time televisivo, affronterà Daniil Medvedev .

Sinner, sfida alla Nazionale di Spalletti

Se la vedrà a distanza con la nazionale di calcio, alle 20.45 in campo contro il Belgio. Già domenica l’azzurro ha sbancato l’auditel battendo il posticipo di Serie A Inter-Napoli, forte ovviamente della trasmissione in chiaro su Rai 2 che combinata a Sky ha raggiunto un totale di 2.280.000 spettatori unici. Difficile ciò si ripeta ma più che di una sfida, si tratta di semplice curiosità. In fin dei conti per citare lo stesso Sinner: «Quella tra il tennis e il calcio non deve essere una rivalità. Superare il calcio sarà impossibile, ma è bello vedere qualche bambino in più giocare a tennis».

Sinner, un set per le semifinali

Tornando su discorsi ben più importanti, è solo una la combinazione che potrebbe portare all’eliminazione di Sinner. Alle ore 14.30 si affrontano Taylor Fritz e Alex de Minaur: il primo, vincente all’esordio con Medvedev; il secondo, ancora a secco alla prima partecipazione nel torneo dei Maestri. Per far sì che l’altoatesino rischi l’eliminazione, si dovrebbero verificare in primis i seguenti eventi: vittoria in 2 set di Fritz e vittoria in 2 set di Medvedev. Questo, però, non sarebbe sufficiente ad eliminare l’italiano, dato che poi entrerebbe in gioco la percentuale game e, in caso di assoluta parità, Jannik potrebbe contare sul passaggio poiché numero 1 del mondo. Questo scenario va giustamente tenuto in considerazione, ma dopo quattro giorni di Finals appare alquanto fantascientifico. Sinner sarà più interessato a ipotecare il primato, cosa che può fare battendo Medvedev o vincendo almeno un set nel caso in cui Fritz abbia avuto la meglio su de Minaur per 2-0 set. Inizialmente, con la Nazionale impegnata, si pensava che Jannik giocasse di giorno; invece, scenderà in campo in serata, con il vantaggio di sapere le combinazioni esatte per ottenere il primato.

Sinner-Medvedev, bilancio in parità

Se lo scorso anno la semifinale vinta 7-3 6-7(4) 6-1 da Sinner era tra quanto di più bello il circuito potesse offrire, un anno dopo la sfida con Medvedev si presenta sotto una luce diversa. Vuoi perché il numero 1 del mondo abbia vinto 7 degli ultimi 8 incontri (8 su 9 con l’esibizione araba) o perché per sua stessa ammissione Daniil ha confessato di sentirsi a corto di energie diverse. Inoltre, le recenti polemiche sulle palline potrebbero realmente svantaggiarlo: «Jannik e Carlos sono favoriti da queste palline - aveva tuonato a Shanghai, una critica ripresa anche alle Finals, e condivisa da altri colleghi sui problemi delle palle - sono gli unici che riescono a generare potenza con palle che si deteriorano e perdono velocità in aria». Nonostante tutto, il moscovita ha avuto interessanti picchi di tennis a Torino, meglio di quanto preventivato; paga solo i passaggi a vuoto con Fritz. Tuttavia, in questo momento Sinner dispone di un arsenale che lo mette alle strette in tante situazioni di ingaggio. Il russo non è più la kryptonite del nostro numero 1, con cui si trova 7-7 nei precedenti dopo aver vinto tra 2020 e 2023 le prime sei sfide. I ruoli si sono ribaltati e a Medvedev per qualificarsi servirà niente meno che la perfezione.

Sportface