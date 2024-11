Badosa, la confessione shock: “Ho sofferto di ansia, volevo smettere di giocare”

MADRID (Spagna) - Il mondo dello sport è pieno di professionisti che spesso devono far fronte a malesseri psicofisici. La tennista spagnola Paula Badosa in una recente intervista ha confessato di aver pensato al ritiro dalle scene. “Ci sono stati momenti nel corso di questo 2024 in cui ho pensato di smettere di giocare a causa dei miei infortuni - ammette la tennista iberica a Movistar - mi è dispiaciuto molto non essere andata all’Olimpiade, ma le partite dei Giochi olimpici non danno punti, e io dò sempre la precedenza al ranking e alla classifica Wta".