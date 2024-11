Panatta e i dubbi su Sinner-Medvedev: "Bella partita? Ho i miei dubbi". E su Alcaraz....

Adriano Panatta e Paolo Bertolucci tornano a dare spettacolo nel quotidiano appuntamento con i podcast Fandango "La telefonata". I due ex doppisti azzurri, oggi commentatori, hanno fatto un pronostico sulla sfida di stasera tra Sinner e Medvedev: "Se Medvedev gioca da Medvedev possiamo assistere alla partita bella", ha detto Panatta che però ha poi aggiunto: "Divertente non lo so, però. Jannik e Daniil giocano allo stesso modo e tutti e due da fondocampo. Certo, Sinner ha più consistenza e poi alla fine sbaglia meno. Stilisticamente non c'è partita: Medvedev non è da prendere da esempio per chi si approccia a questo sport. Da Jannik mi aspetto tanto visto che da sabato si fa sul serio, deve cominciare a stringere. Percentuali di vittoria di Sinner? 65-70%"