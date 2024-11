World Tennis League, Paolini fa squadra con Kyrgios: il motivo

World Tennis League, Paolini insieme a Kyrgios

Le quattro squadre giocheranno in un unico girone, con le prime due classificate che si sfideranno poi nella finale per determinare i vincitori del torneo. Svelati grandi nomi presenti, tra i quali Medvedev e Fritz per il tennis maschile e Swiatek e Sabalenka per il femminile. È presente anche Jasmine Paolini, reduce dalle Wta Finals in singolo e in doppio, che curiosamente farà squadra con Nick Kyrgios, l'acerrimo nemico Sinner che non ha mai perso occasione per lanciargli frecciatine dopo il caso doping. Insieme a loro la coppia formata da Tsitsipas e Badosa.

World Tennis League, le squadre

Di seguito ecco le squadre al completo:

Team Eagles (Iga Swiatek, Barbora Krej?íková, Hubert Hurkacz, Casper Ruud)

Team Hawks (Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Taylor Fritz, Sumit Nagal)

Team Falcons (Elena Rybakina, Caroline Garcia, Daniil Medvedev, Andrey Rublev)

Team Kites (Jasmine Paolini, Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas, Nick Kyrgios)